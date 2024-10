Anche gli adolescenti ora possono chiamare un Uber: arriva in Italia Uber for Teens, ma non dappertutto

Uber è un nome sicuramente popolare nell'ambito del trasporto privato a pagamento, visto che è stato il precursore di tali servizi. Negli anni ha visto notevoli rinnovamenti e novità e proprio in questi termini ha appena presentato Uber for Teens . Vediamo quindi come funziona .

Gli adolescenti su Uber in sicurezza: come funziona

Quando si parla di servizi di trasporto privato è ovviamente importante considerare anche l'aspetto della sicurezza per chi utilizza il servizio. E visto che la novità appena introdotta riguarda gli adolescenti, quindi minorenni, questo aspetto della sicurezza diventa ancora più cruciale.

Uber for Teens quindi arriva in Italia a determinate condizioni, proprio per garantire la sicurezza e tranquillità necessaria a chi utilizzerà il servizio. La novità è già disponibile nelle città di Milano e Roma, e presto arriverà nelle altre città italiane in cui è attivo il servizio Uber Black.

Uber for Teens sarà disponibile esclusivamente per coloro che hanno un'età compresa tra 14 e 17 anni. Il servizio è destinato agli adolescenti che hanno necessità di spostarsi con un mezzo privato in autonomia. Il tutto potrà avvenire esclusivamente con la supervisione dei genitori.

Questo significa che le corse con Uber for Teens potranno svolgersi soltanto se uno dei supervisori degli adolescenti è in grado di seguire lo spostamento. Vediamo quindi quali sono tutte le misure di sicurezza introdotte per Uber for Teens: