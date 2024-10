Non sapevamo che i Google Play Services utilizzassero così tanti dati, ma almeno ora sappiamo come vederli

I Google Play Services (qui trovate come aggiornarli ) sono infatti una di quelle funzioni meno note ma su cui si basano le app e i servizi Google . Ecco come scoprire quanto impattano sul nostro piano dati.

Cosa sono i Google Play Services

I Google Play Services sono un componente fondamentale dei nostri telefoni e tablet Android, almeno per chi vuole usare i servizi Google, in quanto consentono di gestire e aggiornare tutte le app e le piattaforme della GrandeG.

Come vedere quanti dati usano i Google Play Services

La pagina mostra l'utilizzo totale dei dati, diviso tra rete mobile e Wi-Fi. Scorrendo più in basso è possibile passare al dettaglio delle singole applicazioni / servizi, e quanto ciascuno di questi abbia usato la rete dati.

Visualizza la quantità di dati utilizzati da Google Play Services e quali servizi li usano. Non sono inlcusi i dati utilizzati durante la navigazione su Google Play o l'installazione di app e giochi.

Mediamente, vedrete ai primi posti servizi quali Protezione, Connessioni del dispositivo e Gestione del sistema, ed è molto probabile che in totale i Google Play Services abbiano consumato qualcosa nell'ordine dei 300 MB in 14 giorni (in alcuni casi si arriva anche a quasi 400 MB).

Per molti potrebbe non essere un grandissimo problema, visto che anche con pochi euro al mese si possono ottenere piani da 100 GB, ma per chi ha pochi Giga o utilizza il telefono in roaming è un aspetto da tenere in considerazione, anche perché in 30 giorni ci si avvicina pericolosamente alla soglia del Giga di dati.