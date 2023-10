Come vengono usati Android Auto e CarPlay: la radio è superata?

Un interessante report ottenuto elaborando i dati raccolti da Edison Research ci aiuta a rispondere a questa domanda. Il quesito principale consisteva appunto nel conoscere qual è l'impiego principale di Android Auto e CarPlay in auto, e anche capire qual è il valore aggiunto nell'avere o meno tali sistemi in auto.

Insomma, il risultato ovvio è che chi può usare Android Auto o CarPlay utilizza circa il doppio del tempo un servizio di streaming. Ma la cosa sorprendente è che, anche avendo un sistema di infotainment a disposizione, quasi la metà del tempo trascorre ascoltando la radio. Ve lo aspettavate?

In realtà questo risultato va interpretato anche in ottica dei servizi offerti tramite radio FM/AM.

Su queste piattaforme infatti sono attualmente offerti dei programmi di qualità, e oltre a questo sappiamo anche che la radio ci tiene fondamentalmente in contatto con il mondo in tempo reale anche durante la guida. Insomma, non ci sentiamo di associare l'ascolto della radio FM/AM a qualcosa di superato, e che quindi non dovrebbe verificarsi usando un sistema "moderno" come quelli di infotainment.