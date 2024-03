Come verificare se un'auto supporta Android Auto wireless

La procedura per verificare se la vostra auto supporta Android Auto wireless che stiamo per descrivere si riferisce alla compatibilità con gli adattatori che rendono appunto wireless l'esperienza con Android Auto.

Android Auto è il sistema di infotainment usano da milioni di persone in tutto il mondo, e poterlo utilizzare in modalità wireless è sicuramente una comodità. Vi interesserà quindi sapere se la vostra auto supporta Android Auto wireless .

Lo strumento per verificare la compatibilità con Android Auto wireless lo trovate a questo indirizzo . Vi basterà inserire il vostro nome, il modello della vostra auto, e successivamente l'anno in cui l'auto è stata lanciata.

Nello specifico, il team di AA Wireless , uno degli adattatori più affidabili e più popolari per avere Android Auto wireless, ha lanciato un nuovo tool online per verificare la compatibilità dei vari modelli di auto con il loro adattatore. La cosa interessante è che se AA Wireless risulta compatibile con la vostra auto, allora lo saranno con grosse probabilità anche altri adattatori dello stesso tipo.

Il tool fornirà quindi indicazioni in merito alla compatibilità degli adattatori Android Auto wireless per la vostra auto. Se invece avete un'auto che nativamente supporta Android Auto wireless, allora non serve utilizzare questo strumento di compatibilità, in quanto dovreste sapere sin dall'acquisto di questa funzionalità.

Dunque, se anche voi siete interessati a rendere wireless la vostra esperienza con Android Auto, allora vi conviene verificarne la compatibilità con la vostra auto e poi magari cercare un adattatore valido.