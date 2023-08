Pronti a scatenarvi sul vostro dispositivo mobile? Command & Conquer: Legions è dietro l'angolo

Se amate i giochi di strategia non potete non conoscere l'universo Command & Conquer, la serie di videogiochi ambientati nel futuro prossimo o comunque in scenari storici alternativi e che comprende più di quindici titoli pubblicati a partire dal 2020. Ora lo sviluppatore Level Infinite ha annunciato un accordo di licenza con Electronic Arts e presentato la release di un nuovo capitolo, Command & Conquer: Legions.

Il titolo, chiamato inizialmente Project C&C, secondo Anthony Crouts, Direttore senior di Level Infinite, "è stato creato pensando sia alle piattaforme mobili che ai giocatori mobili, abbinando il modo in cui le persone giocano sui propri dispositivi con sessioni più brevi e veloci e controlli semplificati". Il manager ha inoltre dichiarato che "Il gameplay strategico mobile di Legions offre un nuovo tipo di esperienza presentando unità, eroi e aspetti familiari dei precedenti giochi C&C". Ma cosa aspettarsi dal nuovo gioco? In Command & Conquer: Legions vi cimenterete in battaglie PVE e PVP in tempo reale contro altre fazioni mentre sarete alla ricerca del Tiberium, una potente risorsa portata sulla terra che può essere utilizzata per il progresso tecnologico o per scatenare la peggiore devastazione sui nemici. Su una grande mappa condivisa con altri comandanti a livello globale, con i quali potrete formare alleanze strategiche, coordinerete gli attacchi con i vostri alleati, condividerete le risorse e studierete strategie per superare i vostri nemici.

Il vostro compito sarà di inviare le unità a catturare posizioni strategiche, acquisire il maggior numero possibile di frammenti di Tiberium e reclamare risorse preziose. Gli avamposti estenderanno il vostro raggio d'azione e assicureranno le linee di rifornimento mentre raccoglierete risorse, costruirete basi, svilupperete tecnologie avanzate e conquisterete città e regioni per arrivare alla vittoria! Il titolo è già stato protagonista di una closed beta dal 18 al 22 maggio per Android in Tailandia e Germania, e una seconda, sempre per Android, dal 29 giugno al 12 luglio in Canada, Germania, Francia, Tailandia, Filippine e Messico.