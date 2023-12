Compatibilità di GTA 6 per console e PC: brutte notizie...

Come ogni primo trailer che si rispetti, anche quello di GTA 6 ci ha svelato preziose informazioni sulla compatibilità del nuovo titolo di Rockstar Games, che, lo ricordiamo, non arriverà prima in un qualche momento del 2025. Il punto però qui è un altro: dove sarà possibile giocare a GTA 6 al lancio?

La lista è purtroppo assai ristretta. GTA 6 sarà lanciato per PS5 e Xbox Series X/S. Niente PC, anche se l'arrivo su Windows è praticamente scontato, come del resto è già successo in passato per GTA V e Red Dead Redemption 2: ci sarà solo da aspettare (probabilmente) un ulteriore anno.

Detta altrimenti, il solo modo di giocare subito a GTA 6 sarà tramite console next-gen, escludendo quindi PS4 e la prima Xbox: una lista molto risicata, ma è Rockstar stessa a confermarla in un comunicato stampa che non lascia adito a dubbi: "Grand Theft Auto VI is coming to PlayStation® 5 computer entertainment systems and Xbox Series X|S games and entertainment systems in 2025." Il fatto che non ci sia nemmeno mezza menzione di Windows non lascia spazio ad alcuna speranza, anche perché sennò non avrebbe avuto senso escluderlo così.

Del resto i precedenti facevano intendere la stessa cosa: anche per GTA V e Red Dead Redemption 2 i giocatori PC hanno dovuto aspettare, ma questo significa anche che potrebbero volerci fino a 3 anni da oggi prima di poterci giocare altrove che su console next-gen. Non esattamente la migliore delle notizie che avremmo voluto darvi.