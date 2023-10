Sulla strada per le passkey, Google su iOS pensa ancora alle password

Da diverso tempo sentiamo parlare delle passkey, il sistema che consentirà di liberarci delle password e quindi di eventuali fughe di dati e furti informatici, ma la verità è che questo sistema di autenticazione è ancora vivo e vegeto.

Anzi, Google ha appena implementato una funzione di questo tipo su iOS: la compilazione automatica da Google Password Manager (sapete come modificare le password sicure automatiche sui dispositivi Apple?).

Potrebbe sembrare una novità di poco conto, ma se siete utenti iPhone o iPad finora potevate utilizzare la compilazione automatica delle password salvate sul Password Manager della GrandeG solo se usavate Chrome come browser. Se siete soliti navigare su Internet con Safari, eravate limitati - fino a ieri - al portachiavi di iCloud.

Ora non più, l'app Google per iOS (che offre il supporto alle credenziali salvate sui server della casa di Mountain View) è stata infatti aggiornata per supportare l'inserimento automatico delle password su siti e app all'interno del telefono (e il salvataggio, in caso ne creiate di nuove).

Per abilitarla, dovete prima di tutto installare l'app Google per iOS, poi toccare l'icona in alto a destra a forma di omino ed effettuare l'accesso con il vostro account Google. Successivamente, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella Home o nella Libreria app del telefono per entrare nelle Impostazioni di iOS, toccate la voce Password e in alto selezionate Opzioni password.

Qui, sotto la scheda Utilizza le password e le passkey da:, toccate Google. Si aprirà una pagina in cui vi si avverte del fatto che ora Google memorizzerà le nuove password e vi permetterà di accedere a siti e app con quelle salvate. Toccate Continua (se non avete effettuato l'accesso all'app Google vi verrà chiesto di farlo - immagine sotto al centro).