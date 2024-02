Nuovi Comuni in FTTH e FWA nelle aree bianche: scopriamo le novità di Open Fiber

Due sono le tecnologie utilizzate: FTTH (Fiber To The Home), per una connessione fino a 10 Gigabit al secondo, e, ove non disponibile, FWA (Fixed Wireless Access), il sistema ibrido che unisce collegamenti a rete fissa e collegamenti wireless.

Con l'aggiornamento di un paio di giorni fa, Open Fiber ha aggiunto 125 nuovi Comuni, 55 in FTTH e 70 in FWA, ma ci sono alcune precisazioni da fare. Prima di tutto, il fatto che un Comune appaia nell'elenco non implica la disponibilità immediata agli operatori (almeno a quelli che operano nelle Aree Bianche), quindi potreste dover aspettare qualche giorno prima che il sito del gestore ne confermi la copertura.

Inoltre noterete che alcuni Comuni sono indicati in corsivo, il che significa che non sono ancora rilegati alla rete nazionale (apertura FTTH parziale). Questo implica che quando richiederete la verifica di copertura dovrete attendere di più per l'attivazione del collegamento.

Chiariti questi aspetti, vediamo l'elenco dei nuovi Comuni.

Nuovi Comuni coperti in FTTH

Bardello con Malgesso e Bregano (Varese)

Barrafranca (Enna)

Belveglio (Asti)

Bitonto (Bari)

Bolzano Novarese (Novara)

Borgia (Catanzaro)

Caldogno (Vicenza)

Camugnano (Bologna) Rilegamento parziale

Rilegamento parziale Castellana Grotte (Bari)

Castellaneta (Taranto)

Castiraga Vidardo (Lodi)

Castronno (Varese)

Caulonia (Reggio Calabria)

Cellole (Caserta)

Chiaromonte (Potenza)

Cicala (Catanzaro)

Cino (Sondrio)

Cutro (Crotone)

Ferrera di Varese (Varese)

Folgaria (Trento)

Foresto Sparso (Bergamo)

Frugarolo (Alessandria)

Gardone Val Trompia (Brescia)

Incisa Scapaccino (Asti)

Lavarone (Trento)

Lipari (Messina)

Liveri (Napoli)

Longobardi (Cosenza)

Longobucco (Cosenza)

Lurago Marinone (Como)

Manfredonia (Foggia)

Marzano Di Nola (Avellino)

Montebello Jonico (Reggio Calabria)

Odalengo Piccolo (Alessandria)

Orta San Giulio (Novara)

Pago Del Vallo Di Lauro (Avellino)

Piana di Monte Verna (Caserta)

Piedimulera (Verbano-Cusio-Ossola)

Pomponesco (Mantova)

Potenza (Potenza)

Rocca Canavese (Torino)

Rocca d'Arazzo (Asti)

Roggiano Gravina (Cosenza)

San Giustino (Perugia)

San Severo (Foggia)

Santa Caterina d'Este (Padova)

Sarnonico (Trento)

Setteville (Belluno)

Sovizzo (Vicenza)

Tarcento (Udine)

Torriglia (Genova)

Uggiate con Ronago (Como)

Veniano (Como)

Verbicaro (Cosenza)

Villa d'Almè (Bergamo)