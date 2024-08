Piano Italia a 1 Giga: ecco i nuovi Comuni coperti in fibra FTTH

Se state aspettando l'arrivo della fibra anche da voi, forse ci sono buone notizie (come verificare la copertura fibra). Open Fiber ha appena aperto la vendibilità agli operatori in 16 nuovi Comuni per il Piano Italia a 1 Giga, il progetto del Governo per garantire a tutti gli utenti una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei della Gigabit Society.

Andiamo a scoprire quali sono e perché l'inserimento del vostro Comune in questi elenchi non significhi necessariamente che potrete subito ottenere una connessione in fibra FTTH (a proposito, date un'occhiata al nostro strumento per trovare le migliori offerte fibra sul mercato).