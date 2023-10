Come cambieranno i concerti del domani

Spesso parliamo di come la tecnologia e le sue evoluzioni influenzano continuamente il nostro modo di vivere, e questo riguarda anche l'esperienza che abbiamo con i contenuti multimediali. Negli ultimi giorni in quel di Las Vegas si è svolto un importante evento che potrebbe segnare una svolta a livello globale per come vivremo l'esperienza dei concerti. Stiamo parlando nello specifico del concerto degli U2 organizzato al Las Vegas Sphere.

Questo posto è costituito da un enorme sfera dotata di milioni di diodi in grado di creare effetti grafici estremamente coinvolgenti per gli spettatori. Si parla di spettatori perché il Las Vegas Sphere è concepito per essere anche una location di eventi pubblici, ed è dotato di una capienza di 18.000 persone. Qualche video trapelato dagli spettatori che hanno assistito al concerto degli U2, che sostanzialmente è stato il primo a essere ospitato nel Las Vegas Sphere, mostrano come possano essere coinvolgenti e molto particolari gli effetti creati dalla sfera.

Gli spettatori, o almeno alcuni di essi, non nascondono il fatto che in alcuni tratti tali effetti possono essere fastidiosi o nauseanti. Questo perché l'effetto della curvatura insieme all'effetto luminoso è particolarmente immersivo. Per rendersene conto basta vedere l'ultimo video che trovate qui in basso.