Cosa c'entra lo stato di WhatsApp con le storie di Instagram?

WhatsApp sta lavorando per consentire la condivisione dello stato sulle storie di Instagram: ecco le novità dell'ultima beta dell'app per iOS

Avete mai desiderato poter condividere il proprio stato di WhatsApp su una storia di Instagram? A breve potrete farlo, perché la popolare app di messaggistica sta lavorando proprio a questa funzione (a proposito, ecco come funzionano le storie di Instagram).

La novità su iOS

A scoprirlo, i soliti ragazzi di WABetaInfo nell'ultima beta d iOS, versione 24.8.10.72. Come si può vedere nello screenshot condiviso dal sito, WhatsApp sta lavorando per migliorare la sua funzione di condivisione per includere la compatibilità con Instagram.

Nuova opzione di condivisione dello stato su Instagram in WhatsApp per iOS. Fonte: WABetaInfo

Una volta attiva, gli utenti potranno quindi pubblicare gli aggiornamenti di stato di WhatsApp direttamente sulle loro storie di Instagram. Attenzione però. Poiché questa funzione di cross-posting è facoltativa, gli utenti dovranno abilitarla se desiderano condividere i loro aggiornamenti di stato su Instagram dopo averli pubblicati su WhatsApp. È importante notare che gli utenti saranno in grado di disabilitarla in qualsiasi momento dopo l'attivazione manuale. Inoltre possono gestire chi può vedere i contenuti che condividono su Instagram direttamente all'interno delle impostazioni relative al pubblico della storia di Instagram. La novità è apparsa nell'ultima beta dell'app per iOS, ma non è ancora disponibile per gli utenti. Ne sapremo di più quando WhatsApp inizierà attivamente a testarla.

Su Android è già apparsa