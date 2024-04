Date uno sguardo alla nuova condivisione audio via Bluetooth di Android 15

Il noto Mishaal Rahman ha scovato una novità interessante inclusa in Android 15. In particolare, si tratta della condivisione audio attraverso Auracast. Procedendo con ordine, la connessione via Bluetooth è utilizzata anche per lo streaming audio da uno smartphone, ad esempio, ad un dispositivo ricevente, come le cuffie. Grazie ad Auracast, però, le cose potrebbero cambiare.

Nel dettaglio, si tratta di una funzionalità dello standard Bluetooth LE Audio che consente la trasmissione di audio a più dispositivi vicini tramite Bluetooth Low Energy. Dunque, sarà possibile con uno smartphone trasmettere audio a più cuffie wireless accanto. Gli utenti, in questo modo, potranno ascoltare le stesse canzoni senza accoppiare i dispositivi.