Dove sono finite le opzioni di condivisione di una pagina Web su Chrome?

Adesso infatti quando visitate una pagina Internet e volete condividerla dovete cliccare sull'icona con tre puntini in alto a destra, per poi selezionare la voce Salva e condividi . Qui si aprirà un menu che vi consente di scegliere tra Copia link , Invia ai tuoi dispositivi , Crea codice QR e Trasmetti.

In alternativa, potete cliccare con il tasto destro del mouse sulla barra degli indirizzi e selezionare Invia ai tuoi dispositivi.

La novità è presente solo su Chrome per Mac, Windows e Linux, perché su ChromeOS, curiosamente, i pulsanti sono ancora presenti sulla barra degli indirizzi nonostante il sistema sia stato aggiornato all'ultima versione disponibile.

Tornando a Chrome per Mac, Windows e Linux, anche il pulsante Trasmetti è stato spostato, in quanto in precedenza si trovava nel menu principale (quello a cui si accede cliccando sull'icona con tre puntini in alto a destra), subito sotto la voce Stampa.

Ora invece è nel sottomenu Salva e condividi, e se lo attivate, trasmettendo così la pagina Web a un dispositivo compatibile come Chromecast, Fire TV o Smart TV, vedrete l'icona di trasmissione sulla barra degli indirizzi, proprio come prima.