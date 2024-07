La condivisione file su WhatsApp sarà di un altro livello: in arrivo Nearby Share

Stiamo parlando di Nearby Share , e non di quello che troviamo integrato a livello di sistema Android . Sembra infatti che WhatsApp stia per lanciare una nuova modalità di condivisione nelle vicinanze, in grado di funzionare anche senza internet .

WhatsApp e la condivisione file senza internet

Quelli di WABetaInfo, da anni molto attivi nel seguire lo sviluppo di nuove funzionalità WhatsApp, hanno scovato importanti riferimento sulla nuova funzionalità di condivisione file che sta per arrivare su WhatsApp. Tali riferimenti sono stati rilevati nella versione Android e in quella iOS di WhatsApp. Sebbene sembri che il funzionamento sia leggermente diverso tra le due piattaforme.

La condivisione dei file nelle vicinanze su WhatsApp per Android permetterà di condividere file come documenti, foto e video anche senza avere una connessione a internet.

Stando a quanto appena scovato, non ci sarebbero particolari limiti alle dimensioni dei file che potranno essere condivisi tramite questa modalità.

E Nearby Share è in fase di sviluppo anche per l'app iOS di WhatsApp. Come potete vedere dall'immagine in galleria, corrispondente a uno screenshot dell'interfaccia sulla quale è stata abilitata manualmente Nearby Share, la procedura per avviare la condivisione con uno specifico contatto richiederà la scansione di un codice QR.

Si tratta molto probabilmente di una misura di sicurezza per assicurarsi dell'effettivo consenso alla condivisione dei file da parte di entrambi gli utenti che la stanno usando. Su Android invece sembra che la condivisione potrà essere avviata tramite la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze, senza scansionare alcun codice QR.

Si tratta ovviamente di una funzionalità che acquisirà molto senso nei casi in cui si necessita di condividere file di grandi dimensioni in aree in cui la copertura della rete mobile, o di quella Wi-Fi, non è di alta qualità.

Questa modalità di condivisione dovrebbe prevedere la crittografia end-to-end, come ormai tutte le funzionalità operative su WhatsApp.

Rimane da capire se per usare la funzionalità sarà necessario avere in rubrica il contatto WhatsApp con il quale si intende condividere i contenuti. E rimane anche da capire quando effettivamente arriverà. Ribadiamo infatti che la funzionalità è in fase di sviluppo sia per l'app Android che per quella iOS di WhatsApp.