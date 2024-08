Condividere file tra Windows e Android sta diventando semplice come con AirDrop

Chi lavora, studia, gioca o passa il tempo con un PC Windows e un dispositivo Android si sarà almeno una volta scontrato con la condivisione file tra i due ecosistemi. In questo senso Google e Microsoft hanno recentemente introdotto diverse novità, proprio come i nuovi miglioramenti per la condivisione file wireless tra Windows e Android.

Nelle ultime ore infatti Microsoft ha aggiornato i suoi documenti di supporto per illustrare una nuova modalità, più rapida, per condividere in maniera wireless i file da e verso dispositivi Android.