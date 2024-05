Google apre alla condivisione delle password, ma con un limite

Google Password Manager è il password manager di Google che potete trovare integrato nei dispositivi Android ( ecco dove e come usarlo ) e in Chrome, e ora vi consente finalmente di condividere le vostre password.

Come condividere le password con Google Password Manager

La novità era già stata annunciata a febbraio di quest'anno, e ora è finalmente disponibile per gli utenti come parte dell'aggiornamento dei Google Play Services di maggio 2024, v24.20 (qui trovate come aggiornare i Google Play Services).

Quando condividete una password, l'utente ne riceverà una copia nel suo Google Password Manager, pronta per essere utilizzata.

Usare la funzione è semplicissimo. Basta andare nelle impostazioni del vostro telefono Android e toccare Password e account. Poi selezionate Google sotto la voce Password, in alto, e toccate una password da condividere.

Autenticatevi e vedrete in basso a sinistra una nuova icona di condivisione. Toccandola apparirà una schermata introduttiva, toccate Condividi e nella schermata successiva potrete condividere la password.

Attenzione, però: potrete farlo solo con un utente appartenente al gruppo Famiglia. In caso non l'abbiate ancora fatto, verrete invitati quindi a unirvi a un gruppo Famiglia.