La condivisione della posizione in tempo reale arriva nei DM di Instagram, ma non per tutti

Le 3 novità per i DM di Instagram

Condivisione della posizione in tempo reale

È possibile adesso condividere la propria posizione live, fino a un'ora di tempo massimo, o anche indicare un punto preciso sulla mappa per darsi un appuntamento e coordinare i tempi di arrivo.

Instagram vede questa novità utile per gli amici che vogliono uscire assieme e ritrovarsi in luoghi affollato, concerti, o altro, dato che la condivisione della posizione in tempo reale è disponibile non solo nelle chat singole ma anche in quelle di gruppo.

È importante sottolineare che la nostra posizione non può essere inoltrata ad altri: solo i partecipanti alla chat in cui l'abbiamo condivisa potranno vederla. Ovviamente occorre massima cautela prima di condividerla con degli sconosciuti.

In ogni caso il tempo massimo di condivisione è di un'ora, dopo di che la funzione di disattiva da sola, ma è ovviamente possibile interrompere la condivisione in qualsiasi momento

Instagram sottolinea inoltre che la condivisione della posizione in tempo reale è disponibile solo in alcuni paesi, dei quali però non fornisce un elenco. Stando alla pagina di supporto relativa l'Italia al momento non sembra presente, ma le cose potrebbero facilmente cambiare.

Nickname

È ora possibile aggiungere nickname nei DM a sé stessi e agli altri. Che sia per usare un nome buffo o per disambiguazione, si tratta di una funzione semplice quanto utile.

Chiariamo che il nickname dei messaggi diretti è limitato solo a questi e non sarà applicato da nessun altra parte su Instagram.