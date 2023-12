Condivisione nelle vicinanze potrebbe cambiare drasticamente, e dietro ci sarebbe Samsung

A rivelarlo, un post su X della leaker Kamila Wojciechowska , che dopo aver ricevuto un aggiornamento dei Google Play Services (versione 23.50.13) ha scoperto che Nearby Share è non solo diventato Quick Share , ma anche l'icona è stata modificata.

Vi suona familiare? Esatto. Gli utenti Samsung conoscono bene la propensione del gigante coreano nel creare doppioni dei servizi Google , e quindi nella One UI hanno a disposizione due strumenti che assolvono allo stesso compito: Quick Share , quello proprietario, e Condivisione nelle vicinanze (Nearby Share), della GrandeG. Ora secondo un leak potrebbero presto unirsi in un unico strumento, Quick Share appunto.

Quando devono condividere una foto , file o link gli utenti Android hanno uno strumento fantastico a loro disposizione, Condivisione nelle vicinanze , che a breve potrebbe cambiare nome e logo, per diventare Quick Share .

A seguito dell'aggiornamento, Wojciechowska ha ricevuto una notifica in cui il sistema la avvisava come Nearby Share fosse diventato Quick Share, invitandola a cercare il nuovo nome e icona per condividere documenti.