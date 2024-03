Steam lancia un nuovo modo per condividere (e controllare) la vostra Libreria in famiglia

Negli ultimi anni, Steam ha cercato di migliorare i propri strumenti di gestione della libreria in famiglia e del controllo parentale con due funzioni, condivisione familiare e visuale per la famiglia , ma ora avrete un unico pannello da cui fare tutto.

Gli strumenti di Steam per la gestione della vostra Libreria in famiglia e del controllo parentale non vi soddisfano? Da ieri c'è una nuova funzione, le condivisioni familiari , che promettono di semplificare e rendere la condivisione della Libreria molto più semplici (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi gratis su Steam ).

Arrivano le condivisioni familiari: le novità

Ma soprattutto non dovrete più comprare una carta regalo o dare la vostra carta di credito ai figli per acquistare un gioco: basterà semplicemente approvarne l'acquisto e vi sarà addebitato sul vostro account.

Come attivare le condivisioni familiari

Per entrare nel programma di test, cliccate su Steam in alto a sinistra, e andate nelle Impostazioni. Poi cliccate su Interfaccia e selezionate il menu a discesa in " Partecipazione alla beta del client ".

Come abbiamo anticipato, per provare le nuove condivisioni familiari dovrete iscrivervi alla versione beta di Steam, e lo stesso vale per tutti i membri che invitate.

Potrete invitare fino a cinque membri, ma non c'è menzione sul limite del numero di dispositivi che potete autorizzare. Prima era 10, quindi probabilmente è rimasto lo stesso.

Ci sono alcune limitazioni, però. Prima di tutto se avete condiviso la Libreria con qualcuno in un altro Paese, potreste non essere in grado di continuare a farlo. Inoltre se qualcuno lascia la vostra famiglia, non potrà unirsi o iniziarne un'altra per un anno intero.

Per quanto riguarda i giochi supportati, gli sviluppatori devono approvare i loro titoli per la condivisione in famiglia, mentre altri, come i titoli free-to-play o quelli che richiedono account o abbonamenti di terze parti, non possono essere condivisi.