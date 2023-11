I condizionatori del futuro saranno molto più green: ecco come

Il condizionamento della temperatura dell'aria che ci circonda è un aspetto di notevole importanza, che diventa quasi vitale in determinate situazioni per la nostra salute e il nostro benessere. Lo sviluppo tecnologico ci ha portato condizionatori sempre più smart, così come è avvenuto per i frigoriferi.

Ma un difetto degli attuali condizionatori e frigoriferi, per quanto possano essere smart ed efficienti, consiste nell'utilizzo di liquidi e gas refrigeranti. Parliamo di difetto perché tali sostanze possono essere molto dannose per l'ambiente, e anche perché la loro gestione e smaltimento sono costose.

Ma una ricerca pubblicata su Nature recentemente potrebbe spianare la strada per una soluzione sicuramente più green. L'oggetto della ricerca, realizzata da un gruppo di ricerca del Luxembourg Institute of Science and Technology situato in Lussemburgo, è una pompa definita elettrocalorica.