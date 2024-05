Confermata la data di lancio di GTA 6: non così lontana come temevamo

L'azienda infatti avrebbe riferito che GTA 6 debutterà ufficialmente sul mercato a partire dall'autunno 2025. Si tratterebbe quindi di aspettare quasi un anno e mezzo dal momento della scrittura per vedere ufficialmente il nuovo e atteso capitolo di GTA. Almeno è stata smentita una volta per tutte la voce che indicava il debutto di GTA 6 slittato addirittura al 2026.

Rockstar Games punta parecchio su questo nuovo titolo. I presupposti per un successo ci sono tutti, visto che il primo trailer ufficiale di GTA 6, rilasciato a dicembre 2023, è passato alla storia come il video non musicale di lancio più visto in assoluto.

Tale trailer infatti ha collezionato ben 93 milioni di visualizzazioni in 24 ore.