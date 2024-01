La confezione di vendita di Pixel 8a rivela alcuni dettagli interessanti

Google non è certamente l'azienda più brava a mantenere segreti i propri dispositivi prima del lancio, e questa "abilità" trova conferma anche nel suo prossimo telefono "economico" (bisogna vedere quanto), Pixel 8a (a proposito di Pixel, sapete come utilizzare il filtro chiamate sui dispositivi della casa di Mountain View?).

Per quanto riguarda il nome, non è una grande novità. Da mesi si sapeva che il telefono non solo sarebbe stato lanciato, ma anche che si sarebbe chiamato Pixel 8a . In ogni caso, vederlo scritto nero su bianco è una conferma definitiva (con Google non si sa mai).

Tornando al lato frontale della scatola, possiamo apprezzare il design del telefono, che conferma i render apparsi negli scorsi mesi. Se però in precedenza avevamo visto i colori blu (come quello di Pixel 8 Pro) e corallo, ora possiamo vedere il nuovo smartphone della GrandeG in nero.

Lo scatto, in alta risoluzione, ci consente di apprezzare come il blocco della fotocamera non sia molto rialzato (forse meno rispetto a Pixel 7a?) rispetto alla cover posteriore in plastica e non sia tutt'uno con i bordi.

Inoltre, come abbiamo già avuto modo di vedere, gli angoli sono molto più arrotondati rispetto a Pixel 8 e soprattutto a Pixel 7a, quest'ultimo decisamente più squadrato, mentre purtroppo non possiamo vedere una foto di fronte per confrontare le dimensioni delle cornici (che si annunciano importanti).