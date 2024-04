La configurazione dei tracker sul Find My di Android sarà semplicissima

Torniamo a parlarne perché, dopo il lancio ufficiale da parte di Google, sono emersi online alcuni interessanti dettagli sul suo utilizzo . Nello specifico, è stata pubblicata quella che potremmo considerare come un'anteprima del processo di configurazione di un nuovo tracker sulla rete.

Il mondo Android è ormai pronto al debutto della rete Find My , la nuova versione di quella che conoscevamo come Trova il mio dispositivo e che competerà direttamente con la rete Dov'è di Apple .

Il video che trovate in basso è stato condiviso dal CEO di Pebblebee, un'azienda che da anni è specializzata nella produzione di tracker Bluetooth di terze parti di diverso tipo. Con il lancio della rete Find My abbiamo appreso che i dispositivi di questa azienda saranno tra quelli supportati ufficialmente sin dalla prima ora.

Il filmato in questione è stato condiviso per mostrare la procedura di configurazione del nuovo tracker dell'azienda, denominato Pebblebee Card, sulla rete Find My: quello che sicuramente ci colpisce è la semplicità dei passaggi, e la rapidità del processo nel suo complesso.

Una doppia pressione del pulsante adibito alla configurazione sul tracker avvia il processo tramite Fast Pair. Sul telefono (nel caso mostrato, un Pixel) viene visualizzato automaticamente il messaggio per avviare la configurazione, quindi il tracker viene inserito nell'app Trova il mio dispositivo e collegato all'account personale.