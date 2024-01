Non indovinereste mai qual è il miglior cavo USB-C da compare

Quando si parla di durabilità dei prodotti, ognuno ha le proprie aziende di riferimento: c'è sempre quel brand che ti trasmette fiducia, che realizza prodotti con cui ti sei trovato bene e che consigli sempre. Però un conto sono le esperienze soggettive, un altro sono dei test oggettivi: quello di cui parliamo oggi è proprio un test oggettivo, che dovrebbe darvi un'idea di quali cavi acquistare, sia che si parli di cavo USB-C/Lightning (per chi ha iPhone 14 e inferiori), sia che si parli di cavo USB-A/USB-C.

Il famoso sito ConsumerReports ha infatti voluto testare 11 modelli di cavi (5 USB-C/Lightning, 6 USB-A/USB-C), provando a definire nel modo più oggettivo possibile quale sia il miglior cavetto da acquistare, sia per chi ha iPhone 14 e inferiori, sia per chi ha un dispositivo Android o un iPhone 15. Peccato manchi ancora un test analogo per i cavetti USB-C/USB-C, ma ci auguriamo che la redazione di ConsumerReports colmerà questa lacuna, presto o tardi.

In ogni caso, ConsumerReports ha eseguito la valutazione nei suoi laboratori, dove ha sottoposto i cavi a due tipi di test, uno di piegamento e uno di torsione.

Per quel che riguarda i cavi USB-C/Lightning, ConsumerReports ha testato quelli di Apple, Anker, Belkin, Amazon Basics e Onn (il brand di Walmart, non disponibile in Italia).

Per i cavi USB-A/USB-C, sono stati testati i cavi prodotti da Amazon Basics, Belkin, Anker, Onn, Samsung e Bytech.