La congestione della rete in Italia: a Palermo e Napoli i problemi maggiori

Man mano che la tecnologia avanza la mobilità è sempre più presente nelle nostre vite, e questo avviene grazie alle reti mobile che sono sempre più performanti e diffuse sul nostro territorio.

OpenSignal, nota società che si occupa a livello mondiale di monitorare costantemente la qualità delle reti per connettersi a internet, ha appena diffuso un interessante report che mostra il livello di congestione delle reti mobile in Italia. Si tratta quindi di dati che quantificano dove e quanto le reti mobile in Italia risentono dell'aumento del traffico andando a peggiorare le velocità di navigazione.

Concentrandoci sul territorio, vediamo come Palermo e Napoli sono le città in cui sono stati registrati i cali maggiori delle performance in condizioni di traffico intenso. Il calo si attesta al 23,2% per Palermo e al 22,8% per Napoli. Andando a vedere come è andata nelle altre città non troviamo una divisione tra Nord e Sud: alcune città settentrionali come Torino fanno registrare cali importanti (21,5%) mentre altre città meridionali come Bari e Messina risentono meno della congestione.