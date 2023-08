Questo è il connettore che gli utenti iPhone desideravano da anni

Al lancio dei nuovi iPhone 15 manca poco più di un mese. Le indiscrezioni, dunque, si fanno sempre più numerose , in particolare modo sull'hardware. In tal senso, nelle scorse ore sono state diffuse alcune immagini ritraenti i connettori USB-C con cui verranno equipaggiate le varie varianti del nuovo smartphone di Apple.

Entrando nel vivo della notizia, le immagini, diffuse dagli informatori lipilipsi e John011235 su X (Twitter) , mostrano il nuovo ingresso che sostituirà la vecchia porta Lightning. Questa decisione di Apple è stata "suggerita" dall'Unione Europea , che ha richiesto alla società di Cupertino di adeguarsi allo standard di connessione e ricarica già in uso sulla maggior parte dei dispositivi. Questa novità favorirà dei benefici agli iPhone, tra cui maggiori velocità di trasferimento dati e ricarica sulle varianti Pro e Pro Max. Al contrario, sui modelli standard, verrebbe garantita la classica velocità USB 2.0, in pratica la stessa assicurata dal connettore Lightning.

Tuttavia, il leaker ShrimpApplePro ha affermato che gli iPhone 15 supporteranno ufficialmente solo gli accessori USB-C certificati dal programma Apple Made for iPhone (MFi). Lo storico fornitore Foxconn, dunque, starebbe producendo accessori come EarPods e cavi con determinate specifiche e tutto ciò starebbe causando una spesa extra.

In particolare, la certificazione MFi USB-C potrebbe essere utilizzata per limitare funzionalità come la ricarica rapida e i trasferimenti di dati ad alta velocità agli accessori approvati da Apple. ShrimpApplePro, quindi, ha specificato che i cavi sprovvisti dell'apposita certificazione avranno prestazioni limitate. L'analista Apple Ming-Chi Kuo, tra l'altro, ha suggerito che Apple richiederà la certificazione Made for iPhone per i caricabatterie USB-C in grado di ricaricare velocemente l'iPhone.