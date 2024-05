Amazon semplifica la vita a chi non è mai in casa per ritirare i pacchi

Ci sono due nuovi pulsanti su Amazon Italia, visibili sia sul sito web che sull'app per dispositivi mobili: "Consegna" e "Ritiro". Il loro nome fa già capire quale siano le rispettive funzioni, ma attenti a sottovalutarli, perché potrebbero rendere molto più chiara e intuitiva la scelta tra la consegna a domicilio e il ritiro presso un punto Amazon. Prima di spiegarvi come funzionano i nuovi pulsanti di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto. Basta un clic sul link a seguire.

Consegna e Ritiro su Amazon

I due nuovi tasti Consegna e Ritiro stanno iniziando a comparire negli ultimi giorni su Amazon per gli utenti italiani. Qualcuno di voi potrebbe già averli visti da più tempo, mentre per altri la novità arriverà più tardi. In ogni caso, sembra una piccola innovazione destinata a tutti, senza grandi distinzioni. Potete visualizzare i due pulsanti nelle pagine Amazon di ciascun singolo prodotto, proprio sopra al riquadro che indica il prezzo la possibile data di consegna. Come detto, i nuovi tasti sono integrati sia sulle pagine web che nell'app di Amazon.

I nuovi pulsanti "Consegna" e "Ritiro" sulla pagina web di un prodotto Amazon

Il pulsante "Consegna" è quello predefinito quando aprite la pagina, e permette ovviamente di aggiungere il prodotto al carrello e farlo spedire all'indirizzo che avete indicato per la consegna. Il tasto "Ritiro", invece, deve essere selezionato volontariamente e vi dà accesso alla scelta di Amazon Locker, cioè un punto di ritiro certificato da Amazon. Se non ne avete già uno predefinito, viene scelto quello più vicino al vostro indirizzo di consegna preferito. Anche selezionando il ritiro potete avere un'anteprima della data di consegna prevista. Come già detto, la selezione tra consegna e ritiro era ovviamente già disponibile in precedenza, ma si poteva effettuare solo al momento del pagamento dell'ordine. Grazie all'introduzione di questi nuovi pulsanti, invece, è possibile decidere da subito di usare un punto di ritiro e ottenere anche la data di consegna prevista per quel punto specifico.

Pulsanti "Consegna" e "Ritiro" sull'app di Amazon per dispositivi mobili

Una novità che non cambia troppo la vita degli utenti Amazon, ma potrebbe convincere sempre più persone a provare la funzione di ritiro, che tra l'altro è gratuita e veloce come la consegna a domicilio. Se volete saperne di più sui punti di ritiro Amazon Locker, potete leggere la nostra guida completa a questo indirizzo.