Vi ricordate la storica console Atari 7800? La versione aggiornata 7800+ sta arrivando

Vi ricordate la storica console Atari 7800 ? Ebbene, la console, che debuttò nel 1986 , è pronta a tornare sul mercato, ovviamente in versione aggiornata. Recentemente, infatti, Plaion e Atari hanno ufficializzato Atari 7800+ : scopriamo tutto su questa nuova console dal forte sapore vintage.

I particolari della nuova Atari 7800+

La console è dotata di connettività HDMI, ricarica con porta USB-C, visualizzazioni dei giochi in wide-screen ed in 4.3 e soprattutto risulta in grado di supportare le cartucce originali della storica console e dell'Atari 2600.

Dunque, l'azienda ha provveduto a fornire la versione aggiornata della console di tutto il necessario per risultare più moderna senza, però, perdere di vista l'obiettivo principale: ovvero restituire ai videogiocatori la sensazione delle atmosfere del passato.