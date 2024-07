La console portatile Android che stavate aspettando: che bella la Pocket EVO di AYANEO

Il dispositivo del quale parliamo si chiama Pocket EVO , ed è l'ultima novità presentata da AYANEO. Quest'azienda ultimamente ha presentato diversi dispositivi molto particolari e interessanti, come i mini PC ispirati ai primi prodotti di Apple . Andiamo a vedere in cosa si distingue la nuova Pocket EVO rispetto alla massa.

Gli appassionati di console portatili hanno qualcosa di nuovo da tenere d'occhio. Parliamo della console portatile Android di AYANEO, un dispositivo particolarmente interessante che è stato appena lanciato in un progetto di crowdfunding .

La console portatile Android di AYANEO ha già un record

La nuova Pocket EVO è stata appena lanciata su Indiegogo, la nota piattaforma di crowdfunding. In realtà, AYANEO è un'azienda ben affermata nel settore, al punto che ospita uno store ufficiale sul suo sito dove vende vari prodotti interessanti. Questo dovrebbe assicurare una certa affidabilità relativamente a questa campagna di crowdfunding.

La console presentata da AYANEO ha diverse peculiarità in un settore, come quello delle console portatili, che sta destando particolare interesse negli ultimi tempi ma che ancora non raccoglie un gran numero di alternative.

La Pocket EVO arriva con quello che, a detta di AYANEO, è un record, visto che risulterebbe come la prima Android a ospitare uno schermo OLED da 7". Il pannello offrirebbe anche un gradito refresh rate fino a 120 Hz.

Oltre allo schermo, anche il resto delle specifiche tecniche è particolarmente interessante. Vediamole nel dettaglio:

Processore : Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 Gaming

: Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 Gaming Display : schermo senza bordi, 7" 1080P 120Hz OLED

: schermo senza bordi, 7" 1080P 120Hz OLED Ergonomia : grip laterale per l'impugnatura, Hall Sensing joystick + trigger Hall Triggers

: grip laterale per l'impugnatura, Hall Sensing joystick + trigger Hall Triggers Feedback : HD Linear Motors

: HD Linear Motors Raffreddamento : Sistema di raffreddamento di livello X86

: Sistema di raffreddamento di livello X86 Batteria : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Sistema operativo: Android con AYASpace + AYAHome Launcher

Si tratta quindi di un dispositivo dalle specifiche di livello, concepite specificatamente per il gaming. Ci aspettiamo che arriveranno anche delle ottimizzazioni software per ottimizzare l'esperienza di gioco.