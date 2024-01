Ecco la nuova console portatile OneXPlayer X1: tra i punti di forza, il chip Intel Core Ultra 7 155H

Tra i punti di forza di OneXPlayer X1 rientra anche la leggerezza, soprattutto grazie allo spessore ridotto e al corpo in alluminio di grado aeronautico della serie 6000. La console, poi, sarà disponibile in vari tagli di memoria, fino ad un quantitativo massimo di 64 GB. La RAM, invece, sarà di tipo LPDDR5x a 7467 MT/s, affiancata da un SSD M.2 PCle 4.0 con protocollo NVMe. Passando al comparto audio, il sistema di altoparlanti è stato realizzato in collaborazione con Harman AudioEFX.

Per quanto riguarda il controller - che dispone di grilletti lineari - potrà essere staccato dallo schermo principale ed utilizzato quindi in maniera separata. Allo schermo, dunque, potrà essere collegata una tastiera oppure impiegarlo come un qualsiasi tablet. La batteria sarà da 65,02 Wh, con un'autonomia di 3 ore di gioco oppure 10/12 se si utilizza per la riproduzione video (supporta la ricarica rapida, con il 50% di carica in poco più di mezz'ora). Lato connettività, è presente la Thunderbolt 4, la porta Oculink e due USB 4.0.

La nuova console sarà disponibile a breve per la consegna, probabilmente già da questo mese di gennaio. Il prezzo di vendita non è stato ancora ufficializzato, ma quasi sicuramente non sarà proprio basso. Altri dettagli sono forniti sulla pagina di Indiegogo, dove è possibile anche aderire alla campagna di finanziamento.