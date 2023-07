La console portatile di Sony "Project Q" si rivela con Android a bordo

Sony recentemente ha annunciato di voler realizzare una console portatile per i possessori di PS5. Questa console è nota come Project Q e ora è apparso in rete un video che rivela che il progetto sembra funzionare con Android.

Entrando nel vivo della notizia, il filmato è stato diffuso su Twitter da Zuby_Tech e mostra Project Q dal vivo. La console appare con uno schermo grande al centro, affiancato da un controller DualSense diviso in due e attaccato su entrambi i lati, proprio come se si trattasse dei Joy-Con di Nintendo Switch. Passando al software, si nota che si tratta di un sistema operativo non ultimato e che, soprattutto, il protagonista è Android. L'interfaccia, infatti, è tipica di Android, con un drawer delle applicazioni ed un sistema di navigazione a tre pulsanti.