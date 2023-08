La nuova console per lo streaming di PS5 si chiamerà Portal e costerà più di 200 euro

Nello scorso maggio Sony ha svelato una console portatile su cui sarà possibile giocare in streaming ai titoli installati su PS5. A riguardo, nella giornata odierna, l'azienda giapponese ha rivelato ulteriori dettagli, a partire dal nome: il nuovo dispositivo si chiamerà PlayStation Portal e costerà in Europa 219 euro (in America avrà un prezzo di vendita pari a 199,99 dollari). Sulle tempistiche di lancio, invece, Sony ha soltanto anticipato che il debutto avverrà entro la fine dell'anno.

Fonte: Sony

Inoltre, specifichiamo che PlayStation Portal non sarà una console autonoma: non sarà possibile né scaricare giochi né eseguirli localmente. Dunque, si potrà esclusivamente giocare in streaming ai giochi già installati su PS5. La connessione tra le due console avverrà tramite Wi-Fi: quindi, se la TV a cui è connessa la console principale è occupata, gli utenti potranno intrattenersi lo stesso grazie a PlayStation Portal. Per quanto riguarda le altre specifiche, il dispositivo avrà uno schermo LCD da 8" con risoluzione 1080p a 60 FPS. Saranno incluse, tra l'altro, le funzioni principali del DualSense, come trigger adattivi e feedback tattile. Inoltre, sarà disponibile il jack audio da 3,5 mm per connettere le cuffie. Sul software, invece, ancora nessuna novità (in passato alcune indiscrezioni suggerivano la presenza di una particolare versione di Android).