L'IA riuscirà a convincervi a installare un'app dal Play Store?

Ci piaccia o meno, l'intelligenza artificiale sta entrando con sempre maggiore prepotenza nelle nostre vite, e questo non è necessariamente un male. Un esempio è il Play Store , dove con l'ultimo aggiornamento viene usata da Google per generare i contenuti in evidenza di un'app (sapete quali sono le migliori app per creare immagini con l'intelligenza artificiale ?).

Cosa sono i contenuti in evidenza

In pratica, nella pagina del Play Store di un'app si vedrà una scheda con la scritta Contenuti in evidenza (immagine sotto a sinistra). Toccando il pulsante Mostra, si arriverà a una schermata con alcune informazioni sulle funzionalità dell'app (immagine sotto a destra).

Per chi non lo ricordasse, i contenuti in evidenza sono dei brevi sommari che Google ha iniziato a testare il mese scorso, e di cui AssembleDebug aveva mostrato il funzionamento nel suo canale Telegram GApps Flags & Leaks .

Ora sono arrivati sul Play Store

A dire il vero, non è la prima volta che l'IA entra nel Play Store. Google ha già iniziato a utilizzare la tecnologia nella sezione delle FAQ delle app, ma i contenuti in evidenza sono un segno di quello che ci aspetta in futuro: l'azienda ha intenzione di introdurre in maniera sempre più pervasiva l'IA nelle nostre vite.

Al momento, noi non siamo ancora riusciti a vedere la novità in quanto il Play Store non si è ancora aggiornato alla versione 40.2 (siamo fermi alla 40.1.19), ma dovrebbe arrivare a breve. Vi ricordiamo che per aggiornare il Play Store dovete aprirlo, poi toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra.

Successivamente, toccate Impostazioni e poi Informazioni. Infine, in basso, toccate Aggiorna Play Store.