Continua la discesa del mercato degli smartphone: solo un brand si salva

In Europa il mercato degli smartphone continua a non migliorare: il terzo trimestre del 2023 è stato il peggiore dal 2011. Le spedizioni di smartphone in questo trimestre sono diminuite dell'11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: l'Europa occidentale segna una diminuzione dell'8%, mentre l'Europa orientale vede un calo del 15%.

Questo è quanto emerso dallo studio condotto da Counterpoint Research, società che si occupa di analisi e ricerche nel mondo della tecnologia. Dalla sua analisi si può intuire come il mercato degli smartphone nel Vecchio Continente sia condizionato da eventi come la guerra e l'aumento dell'inflazione, che hanno generato una situazione di crisi generalizzata.