Il controller del futuro secondo Sony? Senza tasti azione o D-pad, e da usare per strada

Sony è nota per l'innovazione anche dei suoi controller, come avvenuto con l'ultimo DualSense per PS5, ma la sua visione del futuro potrebbe sorprendervi (a proposito, sapete come resettare i controller per PS4 e PS5?).

In un video condiviso su YouTube, l'azienda giapponese è andata oltre a trigger adattativi, feedback tattile o persino D-pad e tasti azione, presentando un dispositivo che presenta un taglio netto con il passato.