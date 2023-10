CoopVoce lancia una succosa offerta con portabilità: 200 Giga a 7,90 euro

CoopVoce Evo 200

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

di traffico dati fino alla velocità del 4G. Tariffa mensile pari a 7,90 euro .

. Costo di attivazione pari a 10 euro , incluso il costo di spedizione della SIM.

, incluso il costo di spedizione della SIM. Attivabile esclusivamente da coloro che effettueranno la portabilità del numero da un altro operatore.

Dunque, avrete capito che l'offerta di CoopVoce non è disponibile per coloro che intendono attivare un nuovo numero, ma solo per coloro che la attiveranno richiedendo la portabilità del numero da un altro operatore.

L'offerta in questione è attivabile online, sul sito ufficiale CoopVoce.

Ma attenzione, se foste interessati dovrete procedere all'attivazione a breve, visto che l'offerta scade il prossimo 8 novembre. Qui sotto trovate il link diretto per procedere all'attivazione.