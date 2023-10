CoopVoce allarga la sua offerta di VoLTE a molti Xiaomi e qualche Honor

CoopVoce sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante all'interno del mercato degli operatori italiani e lo sta facendo sia a colpi di offerte sia offrendo un'esperienza utente più completa.

Infatti, è possibile trovare offerte interessanti sia al di sotto di 10€ sia al di sotto dei 7€, ma questo non implica delle rinunce o una scarsa qualità del servizio. CoopVoce mette a disposizione dei propri clienti la possibilità di usufruire del VoLTE, che permette di effettuare chiamate vocali su rete LTE e quindi di poter godere di una qualità superiore e senza dover passare alla rete 2G.

Oggi CoopVoce ha aggiornato l'elenco di smartphone compatibili, che per sfruttare il VoLTE non dovranno far altro che essere aggiornati ad Android 13 (discorso diverso per gli smartphone di Apple, ma è bene aggiornare il proprio dispositivo all'ultima versione disponibile del sistema operativo).