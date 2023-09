Brutta notizia per gli amanti della bici: CoopVoce chiude il servizio ViviBici

CoopVoce ha annunciato la chiusura del servizio ViviBici, lanciato nell'ottobre del 2014. L'operatore, infatti, ha informato che "A partire dal 1° settembre 2023, il servizio e l'App ViviBici verranno disattivati e non saranno più sottoscrivibili e utilizzabili. Tutti i chilometri Voce accumulati dai clienti che hanno attivato il servizio su linea CoopVoce, entro il 31 agosto saranno regolarmente convertiti in Giga e utilizzabili fino ad esaurimento".

Questo servizio era dedicato agli utenti che accumulavano Giga pedalando sulla propria bicicletta. In particolare,10 km percorsi in bici venivano trasformati in 1 GB, che veniva aggiunto all'offerta principale. Il limite massimo di Giga accumulabili in un singolo mese era stato fissato a 50 GB. Tra l'altro, ViviBici non prevedeva alcun costo aggiuntivo: era sufficiente, infatti, scaricare la specifica app sul proprio dispositivo.