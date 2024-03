CoopVoce lancia Evo 10: a 4,90€ al mese 10 Giga e non solo

Tornando all'offerta Evo 10, la promozione offre ai clienti minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS sempre verso tutti i numeri e 10 Giga di traffico internet, il tutto al costo mensile di 4,90 euro. Per attivare la promozione gli utenti avranno tempo fino al 3 aprile 2024. Inoltre, come accennato all'inizio, esclusivamente con Evo 10 - in caso di portabilità - sia il costo di attivazione che il primo mese sono gratis (sia online che nei punti vendita).

In altre situazioni, invece, per le attivazioni online con spedizione a casa occorre una spesa di 10 euro, con pagamento anticipato del primo mese (la spesa totale, dunque, è pari a 14,90 euro).

Se l'offerta verrà acquistata in un negozio, infine, si pagherà una cifra pari a 10 euro (per la nuova SIM), oltre ad una ricarica minima sempre per il primo mese dell'offerta. Per i già clienti, infine, occorrerà pagare 9,90 euro, scalati dal credito residuo e addebitati con il costo del primo mese anticipato.