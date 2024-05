CoopVoce punta al ribasso: ecco la promo a 5,90 euro al mese, ma dovete sbrigarvi

CoopVoce è uno degli operatori che in genere non spicca per il rapporto qualità / prezzo delle sue offerte, quanto per la fidelizzazione dei propri utenti grazie all'elevato livello di soddisfazione (dati Trustpilot).

Nondimeno, ogni tanto propone delle promo veramente interessanti, come l'ultima che vede Evo 30 a 5,90 euro al mese: vediamo tutti i dettagli, non prima di ricordarvi la nostra selezione delle migliori offerte di telefonia mobile sotto i 7 e i 10 euro.