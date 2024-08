Disponibile CoopVoce Evo 50 a 5,90€ al mese: 50 Giga e 4 mesi gratis per i nuovi clienti

CoopVoce lancia l’offerta Evo 50

La promozione Evo 50 di CoopVoce è dedicata sia ai già clienti che a quelli nuovi che attivano un numero oppure che effettuano la portabilità. L'offerta offre mensilmente minuti illimitati, 1000 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G, il tutto al costo mensile di 5,90 euro.

Nel caso di portabilità, i clienti otterranno 25 euro di traffico telefonico omaggio, che potranno essere sfruttati anche per rinnovare l'offerta per quattro volte.

Passando ai costi di attivazione, nel caso in cui il cliente acquisti l'offerta presso un negozio oppure con prenotazione online e ritiro in un punto vendita, dovrà sostenere una spesa di 10 euro per la SIM (con 5 euro di traffico incluso). Per le nuove attivazioni online con spedizione a casa, invece, occorrerà pagare 10 euro con 1 euro di traffico incluso.

Dunque, aggiungendo il costo del primo mese, la spesa totale è di 15,90 euro.

Per i già clienti, invece, è prevista una spesa iniziale di 9,90 euro, che verrà scalato dal credito residuo della SIM e addebitato con il primo mese anticipato.

Per quanto riguarda le velocità massime di navigazione, stando a quanto riportato sul sito dell'operatore, è specificato che il 4G garantisce velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Infine, si ricorda che è prevista la possibilità di attivare l'eSIM oppure la Self SIM, ovvero la scheda acquistabile nei punti vendita Coop al prezzo di 9,90 euro, che include attivazione e primo mese dell'offerta (si potrà attivare online anche in un secondo momento).