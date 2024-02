CoopVoce Evo Essential con attivazione e primo mese gratis: come e quando

Da oggi, 1° febbraio 2024, i nuovi clienti di CoopVoce che richiedono la portabilità del proprio numero dal sito dell'operatore potranno attivare la promozione Evo Essential a 4,90 euro al mese con attivazione e primo mese gratuiti. L'offerta CoopVoce offre ai clienti minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 3 Giga di traffico dati in 4G.

Solitamente, invece, i clienti che attivano questa offerta online devono pagare un costo iniziale di 10 euro, a cui vanno sommati i costi relativi al primo mese anticipato della promozione. Nel caso in cui l'utente si reca in un negozio oppure effettua la prenotazione online con ritiro in punto vendita, invece, dovrà pagare la SIM (10 euro), che include 5 euro di traffico telefonico (oltre ad una prima ricarica per il primo mese anticipato dell'offerta).