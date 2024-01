CoopVoce inizia il 2024 con un'offerta imperdibile: 300 Giga a 9,90 euro al mese, ma solo a certe condizioni

CoopVoce è un operatore un po' particolare, che non punta su velocità o caratteristiche appariscenti, ma su qualità, trasparenza e sul fatto di non aumentare mai le proprie tariffe. Oggi però si distingue per un'offerta veramente incredibile che mette sul piatto ben 300 Giga in 4G a 9,90 euro al mese, anche con eSIM (a proposito, se vi state chiedendo come attivare le eSIM non perdetevi la nostra guida dedicata).

CoopVoce EXTRA 300 è infatti la nuova proposta dell'operatore virtuale su rete TIM disponibile da oggi, con attivazione e primo mese gratis e la garanzia di non aumentare mai, ma ci sono due asterischi.

Il primo è che potete attivarla solo in portabilità, sia che siate nuovi clienti che già clienti con un'altra linea CoopVoce, e il secondo è che disponibile solo per 20 giorni (fino al 31 gennaio).

Ma partiamo dall'inizio: ecco le caratteristiche di CoopVoce EXTRA 300:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali

verso tutti i numeri nazionali 300 Giga in 4G su rete TIM con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload (anche se nella mappa interattiva della copertura si parla di 150 Mbps in download) 11 Giga in roaming UE. Se si resta con l'operatore per almeno 6 mesi, nei primi 30 giorni di permanenza all'estero è possibile utilizzare tutti i 300 Giga, per poi tornare a 11 Giga

in 4G su rete TIM con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload (anche se nella mappa interattiva della copertura si parla di 150 Mbps in download) 9,90 euro al mese , con il primo mese gratuito

, con il primo mese gratuito Costo di attivazione e spedizione SIM gratuiti per i nuovi clienti , mentre se siete già clienti CoopVoce potete passare a EXTRA 300 a 9,90 euro una tantum

, mentre se siete CoopVoce potete passare a EXTRA 300 a una tantum Possibilità di utilizzare l'eSIM

Potete attivare la nuova CoopVoce EXTRA 300 sia online, a questo indirizzo, che in negozio alle stesse condizioni, e a differenza delle precedenti offerte Evo 200 e Evo 200 Voce & SMS special attivazione e primo mese sono gratuiti per i nuovi clienti.

L'offerta non ha vincoli o costi extra, e comprende Hotspot, LoSai di Coop per avvisarvi di chi vi ha chiamato, Chiama ora, Assistenza fai-da-te e con Specialista via App e Chat e Numeri a sovraprezzo bloccati.

Per quanto riguarda il roaming UE, come indicato avete a disposizione 11 Giga, ma se la linea CoopVoce è attiva da almeno 6 mesi tutti i Giga di EXTRA 300 sono utilizzabili in Roaming UE, come in Italia, durante i primi 30 giorni di permanenza. Nel caso si restasse all'estero per più di 30 giorni consecutivi, dopo il primo mese potrete tornare a utilizzare un massimo di 11 Giga, esauriti i quali navigherete a consumo a 0,22 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Per poter utilizzare nuovamente tutti i Giga previsti dall'offerta in roaming UE, sarà necessario rientrare in Italia e rimanervi per almeno 30 giorni consecutivi.

Come anticipato, l'offerta è disponibile solo fino al 31 gennaio, quindi sbrigatevi!