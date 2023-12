CoopVoce vi accompagna sempre: arriva la nuova card per avere Giga anche in USA

Essendo in Europa possiamo approfittare del roaming garantito e gratuito , un aspetto assodato da anni per tutti gli utenti europei che si muovono all'interno del territorio del Vecchio Continente. Quando però si viaggia al di fuori del territorio UE , bisogna pensare a come continuare a usufruire almeno di una parte dei servizi di telefonia mobile che si hanno in Italia.

CoopVoce è uno dei principali operatori virtuali attivi nel mercato italiano, noto per le sue offerte mobile molto competitive in termini di bundle e tariffe mensili. Forse non tutti sanno che CoopVoce offre delle opzioni anche per chi viaggia fuori dall'Europa .

Proprio in questo contesto, CoopVoce ha appena rinnovato una delle sue opzioni più interessanti per coloro che viaggiano al di fuori dei confini europei. Stiamo parlando della carta Welcome USA. Si tratta di una nuova opzione che tutti i clienti CoopVoce potranno attivare nel caso in cui si stiano per recare in USA e avessero necessità di avere del traffico dati da usare.

La carta Welcome USA è una nuova edizione di quella disponibile fino a fine novembre. Si tratta di un'opzione che permette di avere 5 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G pagando 15€. L'opzione ha un periodo di attivazione pari a 15 giorni. Successivamente, non sarà possibile rinnovare la carta ma sarà possibile comprarne una seconda per ulteriori 15 giorni e ulteriori 5 GB di traffico dati.

L'opzione di CoopVoce differisce leggermente da quella disponibile fino a qualche settimana e che attualmente non è più attivabile. Questa appena rinnovata prevede solo traffico dati, mentre la precedente prevedeva anche 300 minuti di chiamate e 300 SMS, con soli 4 GB.

L'operatore potrebbe avere deciso di rinnovarla incrementando il bundle di traffico dati e rimuovendo del tutto le opzioni per avere minuti e SMS probabilmente perché il poter avere a disposizione del traffico dati implica anche la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate.

La nuova opzione Welcome USA è attivabile sul sito ufficiale CoopVoce, qui sotto trovate il link diretto.