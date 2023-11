Nuova CoopVoce Evo 100 a meno di 7€: tutti i dettagli

Per quanto riguarda le spese iniziali, i nuovi clienti potranno soltanto richiedere la portabilità del numero da un altro operatore nazionale. I nuovi clienti che effettuano l'attivazione online con spedizione a casa, invece, dovranno sostenere un costo iniziale pari a 10 euro con 1 euro di traffico telefonico incluso. In questo caso, tra l'altro, occorrerà anche pagare il primo mese anticipato dell'offerta: dunque, la spesa complessiva sarà pari a 17,90 euro.

Tutti i nuovi clienti di CoopVoce che richiederanno la portabilità del proprio numero –anche i già clienti – potranno attivare la nuova offerta Evo 100 al costo mensile di 6,90 euro. La promozione offre 100 Giga di traffico dati, minuti illimitati e 1000 SMS. I clienti usufruiranno della rete TIM 4G con velocità fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Se l'acquisto avverrà presso un punto vendita fisico "Coop" o tramite prenotazione online con ritiro in un negozio, si dovrà pagare la nuova SIM (10 euro) con 5€ di traffico telefonico incluso (a cui va aggiunta una ricarica per pagare il primo mese anticipato dell'offerta).

La nuova Evo 100, come già accennato all'inizio, è attivabile anche dai già clienti dell'operatore. In questo caso occorrerà pagare 9,90€ per il cambio offerta. Infine, da oltre un anno sono anche disponibile le eSIM, mentre dal 7 marzo 2023 l'operatore ha garantito la tecnologia VoLTE per le chiamare su rete 4G. Questa opzione è abilitata automaticamente sugli smartphone compatibili.