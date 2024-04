CoopVoce: con Rinnovo Facile dite addio al problema del ''credito residuo in eccesso'' ad ogni ricarica

Arrivano delle novità interessanti per tutti i clienti CoopVoce , operatore virtuale attivo in Italia su rete TIM . Dopo il recente aggiornamento di tutte le offerte telefoniche della linea EVO , l'azienda ha lanciato un nuovo servizio di ricarica automatica .

Per attivare Rinnovo Facile dal sito CoopVoce basterà andare nella pagina Ricariche e andare nella sezione Configura rinnovo facile, dove sarà possibile impostare come metodo di pagamento una carta di credito o PayPal. Per attivare il servizio tramite applicazione, basterà andare sulla pagina Ricarica e selezionare Rinnovo Facile.

Il servizio può essere attivato anche dai nuovi clienti durante l'acquisto di una nuova SIM o eSIM, con portabilità o con nuovo numero.