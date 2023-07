CoopVoce propone Web 20: a meno di 6€ 20 GB al mese

CoopVoce ha reso disponibile una nuova offerta solo dati. Si tratta di Web 20, attivabile al prezzo di 5,90 euro al mese e che offre 20 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, con velocità massima di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. I nuovi clienti, per attivare la promozione, dovranno spendere 10€ per la nuova SIM (che include 5€ di traffico), oltre che effettuare una prima ricarica telefonica minima per pagare il primo mese.

Per chi opterà per l'attivazione online con spedizione a domicilio, invece, dovranno spendere 10€: questo prezzo include spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato. Per gli utenti già CoopVoce che vorranno passare a questa offerta, il costo di attivazione è gratuito. Questa offerta, infine, è attivabile anche su eSIM. Tuttavia, occorre specificare che per attivare la nuova Web 20 è possibile soltanto richiedere un nuovo numero: non dovrebbe esserci, quindi, la possibilità di effettuare la portabilità.