Copertura CoopVoce: arriva una nuova mappa interattiva

Sul sito ufficiale CoopVoce infatti è stata appena pubblicata la nuova mappa interattiva che permette di consultare la copertura dell'operatore su tutto il territorio nazionale. Nella galleria in basso trovate qualche screenshot che mostra il nuovo look della mappa.

La nuova pagina dedicata alla copertura di CoopVoce innanzitutto sottolinea la dipendenza del servizio che offre dalla rete TIM. Poi scorrendo verso il basso è possibile consultare la mappa. Sulla sinistra troviamo uno strumento di ricerca che permette di consultare la copertura in una specifica area geografica.

Sulla destra poi troviamo la mappa vera e propria, sulla quale è possibile effettuare lo zoom per identifica un'area specifica.

Una volta identificata l'area sarà possibile consultare la copertura di CoopVoce sia in termini di rete 4G che in termini di rete 2G. Si tratta infatti delle due tipologie di rete attualmente supportate da CoopVoce.

Oltre a consultare la disponibilità di queste due tipologie di reti, è possibile consultare anche le velocità associate a tali reti. Chiaramente si tratta di indicazioni, da non interpretare come valori di navigazione reali, visto che la qualità della rete è influenzata da molte variabili come la distanza dai ripetitori e dalla saturazione della zona in cui ci si trova.

In ogni caso, la nuova mappa della copertura CoopVoce dovrebbe quindi risultare più informativa per coloro che sono curiosi di conoscere la copertura nella propria zona. Potete già provarla recandovi direttamente a questo indirizzo.