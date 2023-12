A che punto siamo con la copertura in fibra FTTH delle Aree Bianche? Open Fiber fornisce i numeri

Su queste pagine vi aggiorniamo costantemente sull'avanzamento dei lavori da parte di Open Fiber per la copertura in fibra FTTH delle Aree Bianche, ovvero quelle zone a bassa densità abitativa o comunque dove gli operatori privati non hanno ritenuto utile investire (leggi anche: come trovare il miglior operatore Internet casa).

Ma quanto manca al raggiungimento dell'obbiettivo? È la stessa Open Fiber a comunicarcelo, con un report di fine anno che fotografa la situazione al 30 novembre 2023, il che ci permette non solo di constatarne i progressi rispetto agli anni passati, ma anche nei confronti del precedente rapporto diffuso ad agosto di quest'anno (sapete come verificare la copertura fibra?).

Giusto come promemoria, vi ricordiamo che, dopo aver vinto i tre bandi, Open Fiber è il concessionario per l'esecuzione dei lavori del piano Banda Ultralarga di Infratel, la società del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che promuove l'espansione della fibra ottica in Italia fino ai piccoli comuni.

Tutto questo rientra nel piano dell'Unione Europea per ridurre il digital divide, e infatti è finanziato con i fondi europei.

Ma torniamo alla situazione attuale. L'obiettivo è la costruzione di circa 90.000 km di rete e raggiungere un totale di 6.232 Comuni e circa 6,4 milioni di Unità Immobiliari (appartamenti, uffici, aziende, sedi della Pubblica Amministrazione).

Al 30 novembre 2023 sono stati realizzati 73.263 km di rete, ovvero l'81% del totale previsto dal piano (al 30 luglio 2023 erano 68.470 km). Per dare un'indicazione del progresso, dal 2017 (anno di inizio dei lavori) al 2021 sono stati costruiti 37.400 km, mentre nel 2022 ne sono stati completati circa 20.000. Negli undici mesi del 2023, sono invece 16.043 i chilometri realizzati.

Anche per quanto riguarda la copertura dei Comuni e Unità Immobiliari, Open Fiber rileva un avanzamento dei lavori in linea con le tempistiche realizzative condivise a giugno 2022 con Infratel e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel 2023 la società in maggioranza di Cassa Depositi e Prestiti ha aggiunto 673 Comuni per un totale di 4.727 Comuni (il 76% dell'obiettivo finale), che corrispondono a 620mila Unità Immobiliari (+16% rispetto alla fine del 2022).