Copilot si aggiorna: largo alle immagini (e al Super Bowl)!

Microsoft Copilot si aggiorna, sia la versione Web che l'app per Android e iOS, e lo fa proprio in occasione del primo anniversario dal lancio di Bing Chat e del Super Bowl , in cui sarà protagonista grazie a un nuovo spot che ne esalta le potenzialità (sapete come attivare Copilot e usarlo in Windows 11 ?).

La scelta non è casuale, perché a distanza di un anno dal lancio di Bing Chat, poi sostituito con Copilot, il chatbot IA riceve una nuova, importantissima funzione proprio legata alla produzione di immagini: Designer.

Questo strumento consente di andare oltre la semplice creazione (che si appoggia a DALL-E 3), in quanto oltre a crearle ora permette anche di modificarle, direttamente all'interno di Copilot.

Come scrive Microsoft nel post del suo blog in cui ne annuncia l'introduzione, Designer può essere utilizzato per "evidenziare un oggetto per farlo risaltare con colori migliorati, sfocare lo sfondo della tua immagine per far brillare il tuo soggetto, o anche reimmaginare la tua immagine con un effetto diverso come la pixel art".

E se si è abbonati a Copilot Pro, si può anche ridimensionare e cambiare facilmente il formato delle immagini, tra quadrato e orizzontale. Il tutto senza lasciare la chat. Qui sotto potete vedere come funziona, ma purtroppo Designer è disponibile solo in inglese negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, India e Nuova Zelanda, quindi dall'Italia non si può sfruttare, almeno senza VPN.